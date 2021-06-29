AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:13
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 21.06.2013
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 65 . 02.01.2020
KATILIM 50 25 . 02.01.2020
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 . 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 . 02.01.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944816
BIST
17:371.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,91
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:378,7387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:3710,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0233
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:37492,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,56
|Açılış
|: 492,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:37
|NIBAS
|12,99
|7.692.058
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.570.967
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.178
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.413.766
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.645.869
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,42
|1.090.774.829
|% -3,17
|
|GARAN
|8,18
|891.317.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|544.165.021
|% -1,55
|
|KOZAL
|116,50
|474.045.306
|% -0,17
|
|KRDMD
|6,76
|460.277.690
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,91
|544.165.021
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,17
|316.837.239
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|113.931.386
|% 1,01
|
|TSKB
|1,28
|140.957.427
|% 0,79
|
|GARAN
|8,18
|891.317.592
|% 0,00
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7342
|8,7387
|% 0,64
|
|Euro
|10,3879
|10,3935
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0912
|% 0,04
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3200
|2,3316
|% 0,44
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-24,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,39
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:50TCELL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 013, 981 adet işlem
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17:49XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 11, 166.00 milyon TL de
-
17:49MARTI
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 095, 554 adet işlem
-
17:48TCELL
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 975, 270 adet işlem
-
17:47MAALT
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 181.60 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 407 adet işlem