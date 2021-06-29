AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.07.2016
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 60 . 10.02.2020
BIST 100 GETIRI 10 . 10.02.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 20 . 10.02.2020
BIST-KYD OSBA SABIT 10 . 10.02.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944821
BIST
17:181.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,35
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:188,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:1810,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0194
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:18492,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,65
|Açılış
|: 492,22
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:15
|NIBAS
|12,99
|7.633.187
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|14.949.204
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.543.867
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.280.867
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.625.489
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|37.642.740
|% -9,11
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,44
|1.068.989.018
|% -3,03
|
|GARAN
|8,15
|849.047.972
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,92
|541.615.408
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,10
|453.127.604
|% -0,51
|
|KRDMD
|6,72
|423.797.446
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,92
|541.615.408
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|315.149.718
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|110.832.588
|% 1,01
|
|TSKB
|1,26
|135.569.120
|% -0,79
|
|GARAN
|8,15
|849.047.972
|% -0,37
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7255
|8,7288
|% 0,53
|
|Euro
|10,3811
|10,3866
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0825
|% -0,03
|
|Frank
|9,4253
|9,4821
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3182
|2,3298
|% 0,36
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-23,33
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.317
|-39,00
|
|Tam
|3.247
|3.328
|-45,90
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|-22,20
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,10
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,58
|74,58
|0,44
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:26ATATP
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 571, 390 adet işlem
-
17:25LUKSK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 852 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 61 kaybederek (% -0.78 ) 1, 475
-
17:24XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 10, 497.00 milyon TL de
-
17:24VKFYO
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 558, 528 adet işlem