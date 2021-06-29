AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:22
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS UZUN 80 . 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 . 02.01.2020
BIST 100 10 . 02.01.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944829
BIST
16:491.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:498,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0476
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
16:4910,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0094
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
16:49493,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,81
|Açılış
|: 493,07
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:49
|NIBAS
|12,99
|7.551.558
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.458.231
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.525.603
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|93.987.902
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.484.142
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|SAMAT
|4,81
|36.675.098
|% -8,73
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,45
|1.020.438.123
|% -2,96
|
|GARAN
|8,14
|798.521.505
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,91
|509.114.582
|% -1,55
|
|KUTPO
|59,75
|417.905.249
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,50
|379.445.805
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,91
|509.114.582
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,16
|286.469.389
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|109.682.985
|% 1,01
|
|GARAN
|8,14
|798.521.505
|% -0,49
|
|TSKB
|1,26
|111.583.463
|% -0,79
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7285
|8,7308
|% 0,55
|
|Euro
|10,3750
|10,3796
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,0509
|12,1114
|% 0,21
|
|Frank
|9,4413
|9,4982
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3223
|2,3340
|% 0,54
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-45,00
|
|Tam
|3.254
|3.336
|-38,06
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|-18,41
|
|Çeyrek
|789
|807
|-9,20
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|0,64
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:01SAYAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 467 adet işlem
-
17:00ARENA
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 946 adet işlem
-
16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, BIMAS, KRDMD
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 89 kaybederek (% -0.90 ) 1, 205
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, KUTPO, TACTR, NIBAS, VANGD, YAPRK, DOAS, TKURU, SELVA