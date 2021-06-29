AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:23
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.12.2016
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT) 15 . 08.02.2017
BIST-KYD DIBS 91 GUN 25 . 08.02.2017
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 60 . 08.02.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944830
BIST
17:381.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,07
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:388,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0511
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:3810,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0211
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:38492,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,62
|Açılış
|: 492,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:38
|NIBAS
|12,99
|7.696.020
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.582.891
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.217
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.421.710
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.646.972
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,83
|38.245.711
|% -8,35
|
|THYAO
|13,41
|1.099.445.027
|% -3,25
|
|GARAN
|8,18
|897.725.222
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|544.817.976
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,50
|477.606.691
|% -0,17
|
|KRDMD
|6,77
|468.464.130
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,92
|544.817.976
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|316.876.673
|% 0,46
|
|TSKB
|1,27
|146.500.577
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|113.934.608
|% 1,01
|
|GARAN
|8,18
|897.725.222
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7324
|8,7343
|% 0,59
|
|Euro
|10,3838
|10,3913
|% 0,20
|
|Sterlin
|12,0363
|12,0967
|% 0,09
|
|Frank
|9,4355
|9,4923
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3205
|2,3322
|% 0,46
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-24,58
|
|Altın Gr.
|492
|493
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,42
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:47MAALT
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 181.60 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 407 adet işlem
-
17:45BURVA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 21.12 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 231 adet işlem
-
17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, BIMAS
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 27 kaybederek (% -0.35 ) 1, 212
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, DOAS, YAPRK, NIBAS, KUTPO, SELVA, TACTR, TKURU, VANGD