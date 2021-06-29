AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:28
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944834
BIST
17:131.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,53
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:138,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0467
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:1310,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0170
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:13492,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,60
|Açılış
|: 492,27
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|NIBAS
|12,99
|7.602.725
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|14.928.914
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.543.867
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.268.656
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.562.501
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,78
|37.497.112
|% -9,30
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,41
|1.059.083.366
|% -3,25
|
|GARAN
|8,15
|834.301.570
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,91
|541.196.018
|% -1,55
|
|KOZAL
|116,00
|444.639.254
|% -0,60
|
|KUTPO
|59,75
|421.277.479
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|541.196.018
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,17
|299.442.202
|% 0,46
|
|PEKGY
|0,99
|110.668.783
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|130.745.746
|% -0,79
|
|GARAN
|8,15
|834.301.570
|% -0,37
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7253
|8,7288
|% 0,53
|
|Euro
|10,3796
|10,3848
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0416
|12,1020
|% 0,13
|
|Frank
|9,4352
|9,4920
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3205
|2,3321
|% 0,46
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-23,33
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.317
|-39,00
|
|Tam
|3.247
|3.328
|-45,90
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|-22,20
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,10
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,58
|74,58
|0,44
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26ATATP
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 571, 390 adet işlem
-
17:25LUKSK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 852 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 61 kaybederek (% -0.78 ) 1, 475
-
17:24XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 10, 497.00 milyon TL de
-
17:24VKFYO
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 558, 528 adet işlem