AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:29
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.04.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944836
BIST
16:381.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,02
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:388,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0422
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
16:3810,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
16:38493,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,48
|Açılış
|: 493,43
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:37
|NIBAS
|12,99
|7.523.344
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.446.036
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.473.394
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|93.511.086
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.475.277
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,78
|36.014.854
|% -9,30
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,42
|1.002.550.286
|% -3,17
|
|GARAN
|8,15
|776.742.192
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,92
|504.047.643
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|415.787.649
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,60
|370.746.292
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,92
|504.047.643
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|274.058.375
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|107.711.584
|% 0,00
|
|GARAN
|8,15
|776.742.192
|% -0,37
|
|TSKB
|1,25
|111.524.922
|% -1,57
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7265
|8,7296
|% 0,53
|
|Euro
|10,3829
|10,3893
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0381
|12,0985
|% 0,10
|
|Frank
|9,4292
|9,4860
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3206
|2,3323
|% 0,47
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-21,83
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-45,00
|
|Tam
|3.251
|3.332
|-41,75
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|-20,19
|
|Çeyrek
|788
|806
|-10,09
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,68
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:47EPLAS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 099 adet işlem
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16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 39 kaybederek (% -0.94 ) 1, 205
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16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, DOAS, SELVA, YAPRK, TACTR, VANGD, NIBAS, TKURU, KUTPO
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16:44
RTALB, ISKUR, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:44
UTPYA, BASCM, EUKYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında