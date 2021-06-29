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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.06.2021 16:29



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 30.11.2017




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944838


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BIST En Aktif Hisseler17:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 12,99 7.722.896 % 9,99  
TKURU 271,00 3.599.964 % 9,98  
YAPRK 39,02 14.966.334 % 9,98  
TACTR 35,08 2.311.597 % 9,97  
DOAS 24,52 94.434.804 % 9,96  
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17:45 Alış Satış %  
Dolar 8,7279 8,7292 % 0,53  
Euro 10,3924 10,3970 % 0,26  
Sterlin 12,0367 12,0971 % 0,09  
Frank 9,4353 9,4921 % 0,27  
Riyal 2,3214 2,3330 % 0,50  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -25,21  
Altın Gr. 492 492 -4,63  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 -0,46  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,09  
B. Petrol 74,56 74,56 0,42  
Seans Raporu 17:45
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