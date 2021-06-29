AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 16:29
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 30.11.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944838
BIST
17:471.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,83
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:478,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:4710,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0273
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:47492,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,57
|Açılış
|: 492,30
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:45
|NIBAS
|12,99
|7.722.896
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.599.964
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.966.334
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.434.804
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.647.726
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,80
|38.362.421
|% -8,92
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,39
|1.106.016.628
|% -3,39
|
|GARAN
|8,17
|904.049.162
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,91
|546.758.397
|% -1,55
|
|KOZAL
|116,10
|484.260.771
|% -0,51
|
|KRDMD
|6,77
|475.325.745
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,91
|546.758.397
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,17
|317.437.352
|% 0,46
|
|TSKB
|1,27
|146.536.239
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|114.165.994
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|904.049.162
|% -0,12
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7279
|8,7292
|% 0,53
|
|Euro
|10,3924
|10,3970
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,0367
|12,0971
|% 0,09
|
|Frank
|9,4353
|9,4921
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3214
|2,3330
|% 0,50
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-25,21
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,42
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem