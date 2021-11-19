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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.11.2021 10:59
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-70 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100 Kamu-Özel sektör kira sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL / Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-25 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Katılım Yatırım Fonu, Katılım Borsa Yatırım Fonu ve Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu, Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 İcazet Belgesi Almış Gayrimenkul Sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50 Uluslararası piyasalarda ihraç edilen Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978671


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FRIGO 2,86 31.828.950 % 10,00  
DURDO 15,84 40.675.158 % 10,00  
SANFM 29,06 27.572.030 % 9,99  
DOBUR 180,90 62.241.720 % 9,97  
TETMT 209,50 9.491.294 % 9,97  
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Sterlin 15,0617 15,1372 % 1,37  
Frank 12,0532 12,1258 % 1,43  
Riyal 2,9862 3,0012 % 1,76  
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Altın Ons 1.847 1.847 -14,22  
Altın Gr. 667 667 6,83  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,57 24,60 -0,23  
Gümüş Gr. 8,90 8,91 0,09  
B. Petrol 78,47 78,47 -2,77  
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