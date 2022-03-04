AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 16:56
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007348
BIST
17:072.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,57
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:0714,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1551
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:0715,6223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0217
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:07890,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 11,71
|Açılış
|: 890,88
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AVOD
|1,44
|20.210.811
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.690.115
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.550.169
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.310.070
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,04
|84.450.415
|% 9,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|61.867.688
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,90
|21.455.299
|% -6,35
|
|DOCO
|1.231,30
|25.667.058
|% -5,76
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,55
|4.072.180.562
|% -0,44
|
|EREGL
|34,36
|2.359.237.037
|% -2,77
|
|THYAO
|25,34
|1.657.423.156
|% -2,31
|
|ASELS
|24,44
|1.373.256.083
|% 2,60
|
|KOZAL
|129,60
|1.177.234.381
|% 0,54
|
|ODAS
|1,45
|460.577.438
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,55
|4.072.180.562
|% -0,44
|
|DOHOL
|2,89
|787.606.758
|% 9,06
|
|PETKM
|8,00
|1.097.676.993
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,64
|496.320.892
|% -0,55
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2622
|14,2693
|% 1,10
|
|Euro
|15,5783
|15,6223
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7939
|18,8882
|% 0,12
|
|Frank
|15,4005
|15,4933
|% 0,65
|
|Riyal
|3,7834
|3,8024
|% 0,89
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,56
|
|Altın Gr.
|891
|892
|12,43
|
|Cumhuriyet
|5.908
|5.998
|98,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,31
|
Seans Raporu
17:07
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-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 75 kaybederek (% -1.35 ) 2, 252
-
17:22XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 23, 810.00 milyon TL de
-
17:19AKFGY
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 139, 810 adet işlem
-
17:18ACSEL
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 878, 443 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 2, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 23, 542.00 milyon TL de