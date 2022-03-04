AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 16:59
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007353
BIST
17:142.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,61
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:1414,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1519
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:1415,6087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0353
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:14892,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,63
|Açılış
|: 892,80
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:14
|AVOD
|1,44
|20.667.593
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.808.783
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.323
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|40.550.884
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,04
|84.726.615
|% 9,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|61.986.043
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,88
|21.539.010
|% -6,43
|
|DOCO
|1.228,90
|25.870.927
|% -5,94
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,57
|4.116.760.356
|% -0,29
|
|EREGL
|34,32
|2.372.697.768
|% -2,89
|
|THYAO
|25,34
|1.660.250.016
|% -2,31
|
|ASELS
|24,36
|1.389.402.015
|% 2,27
|
|KOZAL
|129,50
|1.179.824.961
|% 0,47
|
|ODAS
|1,45
|460.857.255
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,57
|4.116.760.356
|% -0,29
|
|DOHOL
|2,89
|790.816.998
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,64
|512.373.518
|% -0,55
|
|PETKM
|8,01
|1.101.893.245
|% 1,39
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2556
|14,2661
|% 1,08
|
|Euro
|15,5601
|15,6087
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,8197
|18,9141
|% 0,26
|
|Frank
|15,4248
|15,5177
|% 0,80
|
|Riyal
|3,7875
|3,8065
|% 1,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|
Seans Raporu
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