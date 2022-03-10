AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.03.2022 08:25
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008945
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6898
En Düşük
14,6097
18:0516,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0537
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3194
En Düşük
16,1888
18:05929,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -8,93
|Açılış
|: 929,71
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,00
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6445
|14,6495
|% 0,01
|
|Euro
|16,2107
|16,3270
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2114
|19,3078
|% -0,15
|
|Frank
|15,7018
|15,7964
|% -0,25
|
|Riyal
|3,8881
|3,9076
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-12,34
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|3,61
|