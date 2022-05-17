AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2022 08:50
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Standart Fon
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
ISIN Kodu TRYAXAE00217
Fonun Halka Arz Tarihi 17.05.2022
Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.05.2022
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60?ı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30?u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, asgari %10?u olmak üzere en fazla %30?u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan ortaklık paylarına, en fazla %25?i Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına ve en fazla %10?u vaad sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerine yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik?te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle fon portföyünün tamamı Yönetmelik?te ve Rehber?de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 3
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 . 17.05.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 . 17.05.2022
KATILIM 50 GETİRİ 10 . 17.05.2022
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30 Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri DİĞER 0-10 BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiç 0,005 1,84 1,91
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 5 95
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cengiz Kılıç Başkan 04.02.2022 24 Evet
Aylin Yıldız Üye 04.02.2022 22 Evet
İbrahim Olgun Küntay Üye 04.02.2022 37 Evet
Cenk Günkut Üye 04.02.2022 26 Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Zaman 04.02.2022 23
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil Sezer 17.05.2022 2012 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 18
Mehmet Sinan Veziroğlu 17.05.2022 2020 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür Yardımcısı 8
Deniz Özdemirci 17.05.2022 2021 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Uzman 6
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı Beyoğlu İstanbul 0212 334 24 24 0212 292 24 51 fon.bes@axasigorta.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Cengiz Kılıç Müdür 0212 334 24 24 cengiz.kilic@axasigorta.com.tr
Aylin Yıldız Müdür Yardımcısı 0212 334 24 24 aylin.yildiz@axasigorta.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030732
BIST