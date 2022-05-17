AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Standart FonFonun Faiz İçeriği Faiz İçermezISIN Kodu TRYAXAE00217Fonun Halka Arz Tarihi 17.05.2022Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.05.2022Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60?ı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30?u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, asgari %10?u olmak üzere en fazla %30?u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan ortaklık paylarına, en fazla %25?i Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına ve en fazla %10?u vaad sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerine yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik?te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle fon portföyünün tamamı Yönetmelik?te ve Rehber?de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 3Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 . 17.05.2022BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 . 17.05.2022KATILIM 50 GETİRİ 10 . 17.05.2022Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30 Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira SertifikalarıVaad Sözleşmeleri DİĞER 0-10 BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleriORTAKLIK PAYLARI-Yurtiç 0,005 1,84 1,91Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2022 5 95Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeCengiz Kılıç Başkan 04.02.2022 24 EvetAylin Yıldız Üye 04.02.2022 22 Evetİbrahim Olgun Küntay Üye 04.02.2022 37 EvetCenk Günkut Üye 04.02.2022 26 EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem Zaman 04.02.2022 23Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil Sezer 17.05.2022 2012 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 18Mehmet Sinan Veziroğlu 17.05.2022 2020 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür Yardımcısı 8Deniz Özdemirci 17.05.2022 2021 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Uzman 6İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMeclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı Beyoğlu İstanbul 0212 334 24 24 0212 292 24 51 fon.bes@axasigorta.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaCengiz Kılıç Müdür 0212 334 24 24 cengiz.kilic@axasigorta.com.trAylin Yıldız Müdür Yardımcısı 0212 334 24 24 aylin.yildiz@axasigorta.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030732BIST