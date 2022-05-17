AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Fon Sepeti FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirISIN Kodu TRYAXAE00209Fonun Halka Arz Tarihi 17.05.2022Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.05.2022Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak kıymetli madenler şemsiye fonu, hisse senedi şemsiye fonu, borçlanma araçları şemsiye fonu, karma şemsiye fon, değişken şemsiye fon, serbest şemsiye fon, katılım şemsiye fonu ve para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon?un risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır.Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir.Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80?ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20?sini aşamaz.Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %50?si ve fazlası olamaz.Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon portföy değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 4Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 0 .Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20DİĞER 0-15 Varantlar / SertifikalarTers Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,005479 2 0,005479 2 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2022 5 95Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeCengiz Kılıç Başkan 04.02.2022 24 EvetAylin Yıldız Üye 04.02.2022 22 Evetİbrahim Olgun Küntay Üye 04.02.2022 37 EvetBurak Sezercac Üye 04.02.2022 26 EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzlem Zaman 04.02.2022 23Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 17.05.2022 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 23Burcu Kepez 17.05.2022 2006 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Çoklu Varlık Portöy Yönetimi Müdürü 18İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMeclisi Mebusan Can. No:15 Salıpazarı Beyoğlu İstanbul 0212 334 24 24 0212 292 24 51 fon.bes@axasigorta.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı e-PostaCengiz Kılıç Müdür 0212 334 24 24 cengiz.kili@axasigorta.com.trAylin Yıldız Müdür Yardımcısı 0212 334 24 24 aylin.yildiz@axasigorta.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030733BIST