AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2022 08:50
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Fon Sepeti Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
ISIN Kodu TRYAXAE00209
Fonun Halka Arz Tarihi 17.05.2022
Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.05.2022
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak kıymetli madenler şemsiye fonu, hisse senedi şemsiye fonu, borçlanma araçları şemsiye fonu, karma şemsiye fon, değişken şemsiye fon, serbest şemsiye fon, katılım şemsiye fonu ve para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon?un risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır.
Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir.
Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80?ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20?sini aşamaz.
Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %50?si ve fazlası olamaz.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon portföy değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.
Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 4
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 0 .
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20
DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
DİĞER 0-15 Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005479 2 0,005479 2 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 5 95
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cengiz Kılıç Başkan 04.02.2022 24 Evet
Aylin Yıldız Üye 04.02.2022 22 Evet
İbrahim Olgun Küntay Üye 04.02.2022 37 Evet
Burak Sezercac Üye 04.02.2022 26 Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Zaman 04.02.2022 23
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 17.05.2022 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 23
Burcu Kepez 17.05.2022 2006 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Çoklu Varlık Portöy Yönetimi Müdürü 18
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Meclisi Mebusan Can. No:15 Salıpazarı Beyoğlu İstanbul 0212 334 24 24 0212 292 24 51 fon.bes@axasigorta.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı e-Posta
Cengiz Kılıç Müdür 0212 334 24 24 cengiz.kili@axasigorta.com.tr
Aylin Yıldız Müdür Yardımcısı 0212 334 24 24 aylin.yildiz@axasigorta.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030733
BIST