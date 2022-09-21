AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.09.2022 15:43
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 . 17.05.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 . 17.05.2022
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 10 - 17.05.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064500
BIST
15:513.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,77
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:5118,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:5118,1986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0557
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:51987,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,09
|Açılış
|: 987,09
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ZOREN
|3,96
|955.721.417
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.629.576
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.732.478
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.557.198
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|200.009.185
|% 9,86
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.951.491
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|203.758.250
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|813.081.369
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.906.991
|% -9,82
|
|THYAO
|70,40
|3.968.300.195
|% -2,83
|
|ASELS
|32,20
|3.290.608.948
|% 4,68
|
|VAKBN
|8,21
|2.438.906.502
|% -2,61
|
|GARAN
|19,57
|2.119.443.654
|% -2,83
|
|HALKB
|8,21
|1.990.491.220
|% -2,38
|
|EKGYO
|3,92
|1.323.526.117
|% -2,24
|
|VAKBN
|8,21
|2.438.906.502
|% -2,61
|
|YKBNK
|7,10
|1.919.790.509
|% -0,84
|
|ZOREN
|3,96
|955.721.417
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|813.081.369
|% -9,83
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3238
|18,3352
|% 0,09
|
|Euro
|18,1900
|18,1986
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7316
|20,8355
|% -0,21
|
|Frank
|18,9390
|19,0531
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8544
|4,8788
|% 0,05
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|9,51
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.688
|6.773
|-2,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,21
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|1,35
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06XU100
Endeks 3, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 43, 400.00 milyon TL de
-
16:06KMPUR
Yüzde 4.31 oranında artışla 45.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 943, 287 adet işlem
-
16:05PRDGS
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 227, 448 adet işlem
-
16:04PNLSN
Yüzde 4.63 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 895 adet işlem
-
16:03GUBRF
Yüzde 6.64 oranında artışla 126.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 956, 096 adet işlem