AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 17.05.2022 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 23 Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev AraçlarıDoruk Ergun 15.06.2022 2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Çoklu Varlık Portöy Yönetimi Müdürü 21 Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082038BIST