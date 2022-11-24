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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.11.2022 21:44
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 17.05.2022 2014 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı 23 Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev Araçları
Doruk Ergun 15.06.2022 2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Çoklu Varlık Portöy Yönetimi Müdürü 21 Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082038


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Altın Gr. 1.051 1.051 3,10  
Cumhuriyet 7.020 7.127 65,00  
Tam 7.036 7.108 2,00  
Yarım 3.423 3.475 1,00  
Çeyrek 1.701 1.737 1,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,53 -0,02  
Gümüş Gr. 12,86 12,89 0,00  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,30  
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