AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 08:34
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 65 . 02.01.2023
BIST 100 GETIRI 20 . 02.01.2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 . 02.01.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091701
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,7567
En Düşük
18,6356
18:0520,0495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0219
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1072
En Düşük
19,9301
18:051.097,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.097,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.099,74
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6395
|18,7667
|% 0,35
|
|Euro
|19,9733
|20,0459
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,5250
|22,6379
|% -0,06
|
|Frank
|20,1530
|20,2744
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9595
|4,9844
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.415
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.591
|3.654
|21,00
|
|Çeyrek
|1.801
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,03
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|