AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKadir Furtun 26.05.2023 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi / Müdür Yardımcısı 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev AraçlarDoruk Ergun 15.06.2022 Çoklu Varlık Portföy Yönetimi / Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154519BIST