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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.05.2023 20:29
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 26.05.2023 2020 - İş Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçları
Nuri Oğuz Ayhan 10.01.2020 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçları CFA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154520


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Altın Ons 1.943 1.943 -2,82  
Altın Gr. 1.256 1.256 6,10  
Cumhuriyet 8.960 9.095 -222,00  
Tam 8.909 9.154 -219,78  
Yarım 4.367 4.550 -32,00  
Çeyrek 2.190 2.275 -16,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 -0,15  
Gümüş Gr. 14,97 14,98 0,00  
B. Petrol 77,08 77,08 0,10  
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