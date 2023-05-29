AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 26.05.2023 2020 - İş Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev AraçlarıNuri Oğuz Ayhan 10.01.2020 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçları CFAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154520BIST