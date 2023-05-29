AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNuri Oğuz Ayhan 10.01.2020 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür 14ERMAN YILDIZ 01.01.2022 2020 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154521BIST