AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış Keskin 15.04.2020 2017- / İş Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür 2001-2017 / İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hazine & Portföy Yönetimi 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar LisansıSenem Fulya Uğurlu 26.05.2023 2020 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı 17 "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 5PK Türev Araçlar"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154522BIST