AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 26.05.2023 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı 21 "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Lisansı"Nuri Oğuz Ayhan 01.01.2022 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür 14 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar CFA"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154524BIST