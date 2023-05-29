AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNuri Oğuz Ayhan 01.09.2014 2010 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölümü /Müdür 14 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar CFA"ERMAN YILDIZ 01.01.2022 2020 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı 10 "SPK Lisanslama İleri Düzey 5PK Türev Araçlar"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154525BIST