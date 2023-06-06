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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.06.2023 15:51
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil Sazer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 12
Bulut Özer 01.04.2019 Ak Portföy Yönetimi AŞ / Müdür Yardımcısı 9
Hasan Basri TARMAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 24.10.2019 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156458


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