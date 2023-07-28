AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil Sezer 17.05.2022 2012 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176085BIST