AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.08.2023 10:29
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
CENGİZ KILIÇ Fon Kurulu Başkanı 29.04.2016 25 Hayır
İBRAHİM OLGUN KÜNTAY Fon Kurulu Üyesi 18.07.2011 33 Hayır
AYLİN YILDIZ Fon Kurulu Üyesi 29.04.2016 23 Hayır
TEKİNEL ÖZDEMİR Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 24 Hayır
CANAN ORHAN Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM ZAMAN 28.02.2013 24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184298
BIST
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12:037.494
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 52,66
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:0327,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0485
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:0329,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1213
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:031.668,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.668,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:03
|SAYAS
|58,85
|145.168.419
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.215.112
|% 10,00
|
|RYSAS
|30,60
|38.342.766
|% 9,99
|
|AGHOL
|197,10
|354.906.225
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,40
|113.784.763
|% -57,54
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,84
|901.740.207
|% -7,68
|
|INGRM
|1.145,00
|51.048.940
|% -7,68
|
|THYAO
|259,60
|3.902.389.233
|% 0,43
|
|ASTOR
|125,00
|3.722.733.145
|% 3,65
|
|AKBNK
|30,04
|2.338.463.449
|% -2,02
|
|KLSER
|72,50
|2.327.279.341
|% 1,90
|
|GARAN
|54,50
|2.201.799.373
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,82
|710.394.569
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,37
|1.448.798.692
|% -1,53
|
|YKBNK
|15,43
|2.103.095.020
|% -1,84
|
|ISCTR
|16,94
|1.845.915.829
|% -1,91
|
|AKBNK
|30,04
|2.338.463.449
|% -2,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0412
|27,0466
|% 0,18
|
|Euro
|29,7405
|29,7576
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,2565
|34,4283
|% 0,30
|
|Frank
|30,7354
|30,9205
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1861
|7,2222
|% 0,06
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|6,08
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|6,83
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-31,00
|
|Tam
|11.104
|11.192
|4,00
|
|Yarım
|5.561
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,05
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,06
|
Seans Raporu
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