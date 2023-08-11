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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.08.2023 10:32
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cengiz Kılıç Fon Kurulu Başkanı 02.01.2018 25 Hayır
İbrahim Olgun Küntay Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 33 Hayır
Aylin Yıldız Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 23 Hayır
BuraK Sezercan Fon Kurulu Üyesi 26.11.2021 27 Hayır
Canan Orhan Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Zaman 02.01.2018 24




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184311


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 58,85 145.168.419 % 10,00  
TETMT 984,90 9.147.751 % 10,00  
RUBNS 39,38 149.215.112 % 10,00  
RYSAS 30,60 38.342.766 % 9,99  
AGHOL 197,10 354.906.225 % 9,99  
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Euro 29,7405 29,7576 % 0,41  
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Frank 30,7354 30,9205 % 0,11  
Riyal 7,1861 7,2222 % 0,06  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 6,08  
Altın Gr. 1.669 1.669 6,83  
Cumhuriyet 11.351 11.522 -31,00  
Tam 11.104 11.192 4,00  
Yarım 5.561 5.622 2,00  
Çeyrek 2.780 2.811 1,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 0,04  
Gümüş Gr. 19,77 19,80 0,05  
B. Petrol 86,34 86,34 -0,06  
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