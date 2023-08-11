AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.08.2023 10:32
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cengiz Kılıç Fon Kurulu Başkanı 02.01.2018 25 Hayır
İbrahim Olgun Küntay Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 33 Hayır
Aylin Yıldız Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 23 Hayır
BURAK SEZERCAN Fon Kurulu Üyesi 26.11.2021 27 Hayır
Canan Orhan Fon Kurulu Üyesi 31.03.2032 18 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Zaman 02.01.2018 24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184312
BIST
'
12:047.488
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 46,77
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:0427,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0730
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:0429,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1190
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:041.668,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.668,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:02
|SAYAS
|58,85
|145.168.419
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.215.112
|% 10,00
|
|RYSAS
|30,60
|38.342.766
|% 9,99
|
|AGHOL
|197,10
|354.906.225
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,40
|113.784.763
|% -57,54
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,84
|901.740.207
|% -7,68
|
|INGRM
|1.145,00
|51.048.940
|% -7,68
|
|THYAO
|259,60
|3.902.389.233
|% 0,43
|
|ASTOR
|125,00
|3.722.733.145
|% 3,65
|
|AKBNK
|30,04
|2.338.463.449
|% -2,02
|
|KLSER
|72,50
|2.327.279.341
|% 1,90
|
|GARAN
|54,50
|2.201.799.373
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,82
|710.394.569
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,37
|1.448.798.692
|% -1,53
|
|YKBNK
|15,43
|2.103.095.020
|% -1,84
|
|ISCTR
|16,94
|1.845.915.829
|% -1,91
|
|AKBNK
|30,04
|2.338.463.449
|% -2,02
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0384
|27,0438
|% 0,17
|
|Euro
|29,7426
|29,7559
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,2627
|34,4346
|% 0,32
|
|Frank
|30,7361
|30,9213
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,06
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|6,09
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,90
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.102
|11.193
|5,00
|
|Yarım
|5.560
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,77
|0,03
|
|B. Petrol
|86,30
|86,30
|-0,10
|
Seans Raporu
12:02
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12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, ASTOR, ASELS
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12:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 07 artarak (% 0.63 ) 6, 676
-
12:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, AGHOL, TETMT, PSDTC, BRSAN, COSMO, FORTE, PSDTC, BRMEN, NETAS
-
12:17
UMPAS, ISBTR, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:17
ASGYO, QNBFL, EGPRO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında