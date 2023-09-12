Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.09.2023 16:20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
CENGİZ KILIÇ Fon Kurulu Başkanı 29.04.2016 25 Hayır
İBRAHİM OLGUN KÜNTAY Fon Kurulu Üyesi 18.07.2011 33 Hayır
AYLİN YILDIZ Fon Kurulu Üyesi 29.04.2016 23 Hayır
BURAK SEZERCAN Fon Kurulu Üyesi 26.11.2021 27 Hayır
CANAN ORHAN Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır
ÖZGÜ AYTIŞ Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 16 Hayır
FURKAN BENİSAN ÖZGÜRSOY Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 9 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194166


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:358.242
Değişim :  1,17% |  95,59
Açılış :  8.175  
Önceki Kapanış :  8.146  
En Düşük
8.081 En Yüksek
8.250
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 257,40 112.471.960 % 10,00  
ALFAS 150,70 1.172.852.659 % 10,00  
NUHCM 255,20 192.296.044 % 10,00  
EMKEL 38,06 70.695.741 % 10,00  
ORCAY 11,88 147.659.297 % 10,00  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Dolar 26,9004 26,9060 % 0,15  
Euro 28,8310 28,8386 % -0,22  
Sterlin 33,4472 33,6150 % -0,15  
Frank 30,0102 30,1910 % -0,07  
Riyal 7,1501 7,1860 % 0,14  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 -11,56  
Altın Gr. 1.651 1.651 -9,51  
Cumhuriyet 11.261 11.431 -45,00  
Tam 11.016 11.095 -58,00  
Yarım 5.525 5.571 -29,00  
Çeyrek 2.754 2.785 -15,00  
Gümüş.Ons 23,00 23,02 -0,07  
Gümüş Gr. 19,79 19,82 -0,13  
B. Petrol 91,66 91,66 1,01  
Seans Raporu 16:35
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru