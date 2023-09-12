AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.09.2023 16:22
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
CENGİZ KILIÇ Fon Kurulu Başkanı 29.04.2016 25 Hayır
İBRAHİM OLGUN KÜNTAY Fon Kurulu Üyesi 18.07.2011 33 Hayır
AYLİN YILDIZ Fon Kurulu Üyesi 29.04.2016 19 Hayır
BURAK SEZERCAN Fon Kurulu Üyesi 26.11.2021 27 Hayır
CANAN ORHAN Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır
ÖZGÜ AYTIŞ Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 16 Hayır
FURKAN BENİSAN ÖZGÜRSOY Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 9 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194168
BIST
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16:378.248
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 101,20
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.252
16:3726,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0524
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3728,8413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0598
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:371.653,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.653,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ASUZU
|257,40
|112.471.960
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.172.852.659
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|EMKEL
|38,06
|70.695.741
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.659.297
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.601.056.990
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|550.684.526
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|290.764.822
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,64
|5.497.603.209
|% -0,49
|
|THYAO
|240,00
|5.024.281.464
|% 2,35
|
|ASTOR
|141,80
|4.396.670.577
|% 2,01
|
|SISE
|54,55
|4.256.520.477
|% -0,09
|
|TUPRS
|143,80
|3.600.643.061
|% 2,57
|
|SEGYO
|3,77
|224.369.201
|% 4,72
|
|KZGYO
|43,92
|2.601.056.990
|% -10,00
|
|MOBTL
|4,10
|141.021.193
|% -2,38
|
|ASTOR
|141,80
|4.396.670.577
|% 2,01
|
|ASGYO
|23,88
|574.552.273
|% 1,53
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9004
|26,9060
|% 0,15
|
|Euro
|28,8310
|28,8386
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,4472
|33,6150
|% -0,15
|
|Frank
|30,0102
|30,1910
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1501
|7,1860
|% 0,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-11,56
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-45,00
|
|Tam
|11.016
|11.095
|-58,00
|
|Yarım
|5.525
|5.571
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.785
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|1,01
|
Seans Raporu
16:35
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16:50ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 150.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 053, 358 adet işlem
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16:49
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16:49XU100
Endeks 8, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 110, 805.00 milyon TL de
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16:48ALCAR
Yüzde 10.00 oranında artışla 794.30 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 458 adet işlem