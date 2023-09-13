AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2023 09:10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cengiz Kılıç Fon Kurulu Başkanı 02.01.2018 25 Hayır
İbrahim Olgun Küntay Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 33 Hayır
Aylin Yıldız Fon Kurulu Üyesi 02.01.2018 23 Hayır
Tekinel Özdemir Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 20 Hayır
Canan Orhan Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır
Özgü Aytış Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 16 Hayır
Furkan Benisan Özgürsoy Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 9 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194313
BIST
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10:218.224
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 63,92
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.225
10:2126,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0950
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2128,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0408
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:211.651,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.651,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:19
|EBEBK
|74,80
|35.655.215
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|230.220.812
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|28.926.706
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TDGYO
|13,65
|1.684.049
|% -6,57
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,15
|1.442.579.826
|% 1,66
|
|THYAO
|238,20
|856.354.127
|% 0,93
|
|ENKAI
|37,40
|812.551.533
|% -2,04
|
|KOZAL
|32,08
|714.398.541
|% 1,52
|
|KZGYO
|42,20
|703.866.365
|% -3,92
|
|AKGRT
|5,86
|235.191.127
|% 3,53
|
|YKBNK
|16,54
|556.890.209
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|282.232.114
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,33
|149.193.378
|% 1,91
|
|ZOREN
|4,95
|130.693.900
|% 0,61
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9344
|26,9415
|% 0,37
|
|Euro
|28,9536
|28,9646
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4154
|33,5830
|% -0,15
|
|Frank
|30,0372
|30,2182
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1513
|7,1872
|% 0,15
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,58
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,56
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.032
|11.129
|-28,00
|
|Yarım
|5.533
|5.588
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,21
|