AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2023 09:15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
CENGİZ KILIÇ Fon Kurulu Başkanı 29.04.2016 25 Hayır
İBRAHİM OLGUN KÜNTAY Fon Kurulu Üyesi 18.07.2011 33 Hayır
AYLİN YILDIZ Fon Kurulu Üyesi 29.04.2016 23 Hayır
TEKİNEL ÖZDEMİR Fon Kurulu Üyesi 28.02.2018 24 Hayır
CANAN ORHAN Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır
ÖZGÜ AYTIŞ Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 16 Hayır
BENİSAN FURKAN ÖZGÜRSOY Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 9 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194324
BIST
'
10:228.230
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 70,29
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.234
10:2226,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0986
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2228,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0739
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:221.651,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.651,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:20
|EBEBK
|74,80
|35.778.261
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|249.090.687
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|29.188.697
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TATEN
|61,75
|194.803.425
|% -5,51
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,25
|1.574.629.480
|% 1,84
|
|THYAO
|237,30
|917.332.145
|% 0,55
|
|ENKAI
|37,30
|852.599.441
|% -2,30
|
|KOZAL
|32,00
|750.617.174
|% 1,27
|
|KZGYO
|42,38
|743.733.071
|% -3,51
|
|AKGRT
|5,89
|238.401.828
|% 4,06
|
|YKBNK
|16,54
|621.260.326
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|297.108.633
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,32
|159.169.498
|% 1,72
|
|SISE
|55,25
|1.574.629.480
|% 1,84
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9215
|26,9375
|% 0,35
|
|Euro
|28,9447
|29,0014
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4108
|33,5784
|% -0,16
|
|Frank
|30,0326
|30,2135
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1506
|7,1865
|% 0,14
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,65
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,67
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.031
|11.128
|-29,00
|
|Yarım
|5.532
|5.587
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,24
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 08 artarak (% 0.56 ) 8, 647
-
10:35
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, BALAT
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ENKAI
-
10:35XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 054.00 milyon TL de
-
10:35CVKMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 472.20 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 236 adet işlem