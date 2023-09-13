AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2023 09:16
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
CENGİZ KILIÇ Fon Kurulu Başkanı 29.04.2016 25 Hayır
İBRAHİM OLGUN KÜNTAY Fon Kurulu Üyesi 18.07.2011 33 Hayır
AYLİN YILDIZ Fon Kurulu Üyesi 29.04.2016 23 Hayır
BURAK SEZERCAN Fon Kurulu Üyesi 26.11.2021 26 Hayır
CANAN ORHAN Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır
ÖZGÜ AYTIŞ Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 16 Hayır
FURKAN BENİSAN ÖZGÜRSOY Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 9 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194328
BIST
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10:218.224
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 63,92
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.225
10:2126,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0950
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2128,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0408
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:211.651,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.651,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:19
|EBEBK
|74,80
|35.655.215
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|230.220.812
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|28.926.706
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TDGYO
|13,65
|1.684.049
|% -6,57
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,15
|1.442.579.826
|% 1,66
|
|THYAO
|238,20
|856.354.127
|% 0,93
|
|ENKAI
|37,40
|812.551.533
|% -2,04
|
|KOZAL
|32,08
|714.398.541
|% 1,52
|
|KZGYO
|42,20
|703.866.365
|% -3,92
|
|AKGRT
|5,86
|235.191.127
|% 3,53
|
|YKBNK
|16,54
|556.890.209
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|282.232.114
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,33
|149.193.378
|% 1,91
|
|ZOREN
|4,95
|130.693.900
|% 0,61
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9344
|26,9415
|% 0,37
|
|Euro
|28,9536
|28,9646
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4154
|33,5830
|% -0,15
|
|Frank
|30,0372
|30,2182
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1513
|7,1872
|% 0,15
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,58
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,56
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.032
|11.129
|-28,00
|
|Yarım
|5.533
|5.588
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,21
|