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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.09.2023 09:18
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cengiz Kılıç Fon Kurulu Başkanı 04.02.2022 25 Hayır
Aylin Yıldız Fon Kurulu Üyesi 04.02.2022 23 Hayır
İbrahim Olgun Küntay Fon Kurulu Üyesi 04.02.2022 33 Hayır
Tekinel Özdemir Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 24 Hayır
Canan Orhan Fon Kurulu Üyesi 31.03.2023 18 Hayır
Özgü Aytış Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 16 Hayır
Furkan Benisan Özgürsoy Fon Kurulu Üyesi 13.06.2023 9 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194331


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Altın Gr. 1.654 1.654 1,56  
Cumhuriyet 11.262 11.433 -43,00  
Tam 11.032 11.129 -28,00  
Yarım 5.533 5.588 -14,00  
Çeyrek 2.758 2.794 -7,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 -0,19  
Gümüş Gr. 19,74 19,77 -0,18  
B. Petrol 92,27 92,27 0,21  
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