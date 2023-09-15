AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKadir Furtun 13.09.2023 2022 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. -Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı 10 Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev AraçlarıDoruk Ergun 15.06.2022 2016 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. -Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Bölümü Müdür 21 Sermaye Piyasası Lisanlama 3 / Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195244BIST