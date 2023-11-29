AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBULUT ÖZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3HAKAN NAZLI 24.11.2023 Portföy Yöneticisi 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarıİDİL SAZER 02.01.2018 Portföy Yöneticisi 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220764BIST