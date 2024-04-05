AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.04.2024 12:27
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268270
BIST
'
14:109.357
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 228,32
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:1032,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1145
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:1034,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0661
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:102.361,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.361,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MRGYO
|5,06
|78.019.416
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.935.012
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|109.650.610
|% 9,96
|
|BSOKE
|23,68
|238.801.155
|% -9,13
|
|AKENR
|14,96
|1.095.548.662
|% -8,50
|
|BRKVY
|178,70
|8.367.583
|% -6,49
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|SNPAM
|87,20
|3.539.289
|% -5,11
|
|THYAO
|298,25
|6.745.702.212
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,51
|4.806.567.013
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.681.149.706
|% 2,73
|
|KCHOL
|214,60
|2.718.033.366
|% 2,58
|
|EREGL
|41,04
|2.253.166.897
|% 4,11
|
|ISCTR
|12,51
|4.806.567.013
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.681.149.706
|% 2,73
|
|ZOREN
|5,48
|742.992.393
|% 4,18
|
|EKGYO
|9,80
|1.184.559.558
|% 5,60
|
|VAKBN
|16,34
|1.315.104.041
|% 2,19
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0078
|32,0122
|% 0,36
|
|Euro
|34,7001
|34,7218
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,0693
|40,2701
|% 0,18
|
|Frank
|35,1276
|35,3037
|% 0,08
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|922,56
|925,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,64
|1.014,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,04
|91,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.291,82
|2.292,15
|% 0,66
|