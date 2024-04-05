AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268270BIST