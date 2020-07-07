AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,542Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,677Varsa İade Tutarı (TL)5843,49Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)58,3Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 0,796Brüt Getiri (%)% 19,84Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 0AçıklamalarFon toplam kesinti oranı bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855993BIST