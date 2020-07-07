AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 16:37
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,542
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,447
Varsa İade Tutarı (TL)
5869,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
65,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 0,866
Brüt Getiri (%)
% 9,88
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
Fon toplam kesinti oranı bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856015
BIST
17:51119.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 754,10
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
17:516,8582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
17:517,7479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
17:51395,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,07
|Açılış
|: 395,81
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|57.236.044
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.713.776
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.383.751
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.563.478
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.221.019
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|85.856.046
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.156.028
|% -9,78
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,22
|17.856.569
|% -7,25
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,24
|4.267.943.731
|% 4,67
|
|SISE
|6,44
|2.017.401.459
|% 7,87
|
|PETKM
|4,43
|1.658.446.150
|% 4,48
|
|ODAS
|2,90
|1.573.538.070
|% 2,11
|
|TKFEN
|18,12
|1.465.246.227
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,24
|4.267.943.731
|% 4,67
|
|ODAS
|2,90
|1.573.538.070
|% 2,11
|
|PETKM
|4,43
|1.658.446.150
|% 4,48
|
|IHLGM
|1,86
|716.602.061
|% 1,09
|
|SISE
|6,44
|2.017.401.459
|% 7,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5946
|8,6377
|% 0,58
|
|Frank
|7,2483
|7,2920
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,25
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.582
|11,20
|
|Tam
|2.637
|2.650
|11,40
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,60
|
|Çeyrek
|640
|649
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|0,08
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524