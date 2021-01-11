AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 16:23
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,365
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,496
Varsa İade Tutarı (TL)
14028,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
8902,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 16,737
Brüt Getiri (%)
% 21,126
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
6474,54
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 20
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900238
BIST
17:371.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:377,5023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1291
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:379,1149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:37443,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,57
|Açılış
|: 443,69
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:37
|FROTO
|148,50
|299.044.655
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.241.524
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.145.688
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.299.987
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.131.386
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.326.924
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,40
|3.311.369.763
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|GARAN
|10,44
|1.411.532.073
|% -2,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|TCELL
|16,83
|1.121.953.826
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,51
|1.932.336.107
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.197.926.496
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,68
|601.371.339
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|302.576.788
|% -2,86
|
|TSKB
|1,82
|341.439.813
|% -1,09
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4965
|7,5023
|% 1,75
|
|Euro
|9,1060
|9,1149
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0938
|10,1444
|% 1,23
|
|Frank
|8,4022
|8,4528
|% 1,28
|
|Riyal
|1,9959
|2,0059
|% 1,86
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,27
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, ISCTR
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 09 kaybederek (% -0.66 ) 1, 374
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, INTEM, IZFAS, FORMT, CMENT, VAKFN, ARTI, ISBIR, TACTR, FENER
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, SNKRN, ATSYH, YGYO
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17:49
CMENT, EMNIS, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında