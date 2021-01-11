AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 16:24
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,999
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
7740,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,273
Brüt Getiri (%)
% 10,609
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
7740,38
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900252
BIST
16:151.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:157,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:159,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0856
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:15440,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,03
|Açılış
|: 440,15
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TURGG
|146,30
|91.283.589
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.779.338
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.682.465
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.591.287
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,30
|2.758.295.028
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.412.140.699
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|966.540.376
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|876.245.358
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,28
|839.850.653
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,65
|966.540.376
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.412.140.699
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,74
|537.481.919
|% 7,87
|
|DOHOL
|3,41
|481.071.473
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|703.682.266
|% 0,95
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4798
|7,4885
|% 1,56
|
|Euro
|9,0939
|9,1028
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0017
|10,0518
|% 0,31
|
|Frank
|8,3194
|8,3695
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% 0,94
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,70
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-44,07
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-21,31
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:24XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 962.00 milyon TL de
-
16:24ESEN
Yüzde 8.12 oranında artışla 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 487, 373 adet işlem
-
16:23NATEN
Yüzde 4.60 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 923, 422 adet işlem
-
16:22IZTAR
Yüzde 8.35 oranında artışla 19.20 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 861 adet işlem
-
16:21VANGD
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 470, 227 adet işlem