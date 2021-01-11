AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 16:25
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,076
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
73050,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,672
Brüt Getiri (%)
% 56,43
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
73050,56
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900256
BIST
16:191.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:197,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1194
|Açılış
|: 7,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
16:199,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0852
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:19440,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,09
|Açılış
|: 440,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TURGG
|146,30
|91.283.589
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.779.338
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.682.465
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.906.434
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.591.287
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,30
|2.758.295.028
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.412.140.699
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|966.540.376
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|876.245.358
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,28
|839.850.653
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,65
|966.540.376
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.412.140.699
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,74
|537.481.919
|% 7,87
|
|DOHOL
|3,41
|481.071.473
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|703.682.266
|% 0,95
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4838
|7,4924
|% 1,62
|
|Euro
|9,0997
|9,1083
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,0017
|10,0518
|% 0,31
|
|Frank
|8,3194
|8,3695
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% 0,94
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-8,70
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-45,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|-44,07
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-21,31
|
|Çeyrek
|705
|721
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,77
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31VAKFN
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 831, 306 adet işlem
-
16:30TKNSA
Yüzde 5.18 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 551, 623 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 694
-
16:29XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 26, 125.00 milyon TL de
-
16:29KOZAA
Yüzde 5.56 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 777, 047 adet işlem