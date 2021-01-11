AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 16:26
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,188
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
66897,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,512
Brüt Getiri (%)
% 39,666
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
43439,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900261
BIST
16:491.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.536
16:497,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1414
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
16:499,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1079
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:49442,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,50
|Açılış
|: 442,62
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KONYA
|1.324,40
|62.158.558
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|95.967.970
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|233.709.231
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.962.964
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.825.085
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.070.614
|% -9,86
|
|KOZAL
|117,80
|3.045.407.971
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,49
|1.605.212.706
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.056.917.233
|% 1,24
|
|GARAN
|10,46
|963.192.405
|% -2,79
|
|TCELL
|16,97
|949.162.664
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,63
|1.056.917.233
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,49
|1.605.212.706
|% -1,97
|
|OZGYO
|2,70
|566.255.822
|% 6,30
|
|IHLGM
|1,36
|219.047.761
|% -2,86
|
|DOHOL
|3,39
|516.196.341
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5112
|7,5179
|% 1,96
|
|Euro
|9,1282
|9,1342
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,0626
|10,1131
|% 0,92
|
|Frank
|8,3762
|8,4266
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 1,64
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,82
|
|Altın Gr.
|441
|442
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.918
|2.992
|-31,39
|
|Yarım
|1.411
|1.447
|-15,18
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,59
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|-0,76
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
16:58INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 794 adet işlem
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16:56SNPAM
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 522 adet işlem
-
16:55GRNYO
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 499, 228 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 28, 496.00 milyon TL de
-
16:54KRSTL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 821, 072 adet işlem