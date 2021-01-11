AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 16:33
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,975
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
38854,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 13,407
Brüt Getiri (%)
% 17,195
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
12603,31
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900285
BIST
16:291.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
16:297,5053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1321
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5053
En Düşük
7,3310
16:299,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1002
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
16:29442,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,38
|Açılış
|: 442,50
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:27
|FROTO
|148,50
|219.419.225
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.715.538
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.374.148
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.939.544
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.912.085
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,30
|2.816.694.464
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,54
|1.421.760.586
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,64
|969.560.088
|% 1,86
|
|TCELL
|17,08
|882.184.162
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,21
|852.890.839
|% 5,07
|
|SKBNK
|1,64
|969.560.088
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.421.760.586
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,72
|547.612.729
|% 7,09
|
|DOHOL
|3,41
|482.074.839
|% 0,59
|
|PETKM
|5,31
|709.098.463
|% 0,95
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4971
|7,5067
|% 1,81
|
|Euro
|9,1117
|9,1228
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0350
|10,0853
|% 0,64
|
|Frank
|8,3519
|8,4022
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9866
|1,9966
|% 1,39
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-12,78
|
|Altın Gr.
|441
|441
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.967
|-46,00
|
|Tam
|2.911
|2.985
|-38,84
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-18,78
|
|Çeyrek
|706
|722
|-9,39
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:40ARENA
Yüzde 6.71 oranında artışla 39.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 732 adet işlem
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16:39XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 26, 584.00 milyon TL de
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16:35SNGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 743, 947 adet işlem
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.37 ) 1, 388
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, UMPAS, INVEO, YBTAS, TLMAN, TURGG, BTCIM, YESIL, EGGUB, SILVR