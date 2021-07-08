AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 09:30
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,24
Varsa İade Tutarı (TL)
8696,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4521,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 12,53
Brüt Getiri (%)
% 7,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4521,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 20
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948249
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
0
En Düşük
0
18:058,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7048
En Düşük
8,6701
18:0510,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0348
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2964
En Düşük
10,2314
18:05502,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,51
|Açılış
|: 502,25
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
504,38
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% 62,98
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|TUKAS
|7,03
|11.187.896
|% 0,00
|
|FENER
|38,80
|391.570.889
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,52
|6.168.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|TUKAS
|7,03
|11.187.896
|% 0,00
|
|MEDTR
|31,64
|17.573.163
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 0,00
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6998
|8,7035
|% 0,21
|
|Euro
|10,2758
|10,2853
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9466
|12,0065
|% -0,04
|
|Frank
|9,3663
|9,4227
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-6,98
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem