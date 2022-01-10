AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 13:21
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,096
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,266
Varsa İade Tutarı (TL)
17494,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
525,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,995
Brüt Getiri (%)
% 27,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
341,09
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991548
BIST
14:022.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 29,60
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:0213,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:0215,6557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0696
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:02796,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,41
|Açılış
|: 796,90
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:00
|INTEM
|118,80
|24.019.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.930.093
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.981.966
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.239.109
|% 9,94
|
|ELITE
|18,24
|184.110.902
|% -8,06
|
|LIDFA
|4,39
|51.823.703
|% -7,77
|
|YONGA
|25,28
|185.478
|% -6,72
|
|RALYH
|11,66
|19.052.730
|% -3,95
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,90
|2.741.213.513
|% 7,86
|
|GARAN
|11,86
|1.603.404.325
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,79
|1.414.415.738
|% 1,64
|
|SISE
|15,12
|1.148.148.060
|% 1,75
|
|EREGL
|30,88
|1.116.476.199
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,76
|1.007.915.025
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|537.596.479
|% 3,42
|
|GARAN
|11,86
|1.603.404.325
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,79
|1.414.415.738
|% 1,64
|
|THYAO
|26,90
|2.741.213.513
|% 7,86
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7876
|13,8014
|% -0,04
|
|Euro
|15,5685
|15,6634
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,6581
|18,7517
|% -0,30
|
|Frank
|14,8859
|14,9755
|% -0,60
|
|Riyal
|3,6595
|3,6778
|% -0,20
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|3,91
|
|Altın Gr.
|797
|798
|0,21
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|