AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 09:09
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,937
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,56
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
52104,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,43
Brüt Getiri (%)
% 10,33
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
52104,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042713
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0453
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
18:0517,6801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1321
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6801
En Düşük
17,5271
18:05968,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,63
|Açılış
|: 968,34
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,05
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2499
|17,2617
|% 0,27
|
|Euro
|17,6384
|17,6693
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,5585
|20,6617
|% 0,47
|
|Frank
|17,7335
|17,8403
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5803
|4,6033
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|8,00
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,80
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.503
|6.638
|30,00
|
|Yarım
|3.183
|3.246
|15,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,14
|