AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:56
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,546
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,85
Varsa İade Tutarı (TL)
7864,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
549,15
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,491
Brüt Getiri (%)
% 12,104
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
549,15
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168968
BIST
'
16:086.278
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 91,34
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:0826,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0572
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:0828,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0397
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:081.607,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,81
|Açılış
|: 1.607,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:04
|EUPWR
|114,40
|1.456.001.149
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|419.781.406
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.772.962
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.262.498
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.712.982
|% 10,00
|
|YAPRK
|114,20
|51.883.883
|% -6,39
|
|IHAAS
|28,10
|182.950.737
|% -6,27
|
|RAYSG
|31,66
|59.183.497
|% -3,65
|
|ICUGS
|8,21
|19.612.238
|% -3,41
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|THYAO
|217,20
|6.280.222.450
|% 0,93
|
|ASTOR
|82,40
|6.125.551.972
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,38
|3.560.314.155
|% -0,83
|
|ASELS
|61,50
|2.987.825.758
|% 4,15
|
|EREGL
|39,48
|2.755.398.845
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,38
|3.560.314.155
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,70
|641.337.861
|% 2,78
|
|PETKM
|16,55
|2.407.426.765
|% 3,89
|
|ADESE
|1,75
|243.337.773
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,07
|1.439.046.410
|% 0,85
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0889
|26,0942
|% 0,22
|
|Euro
|28,5826
|28,5987
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,1879
|33,3544
|% -0,41
|
|Frank
|29,1516
|29,3272
|% -0,14
|
|Riyal
|6,9340
|6,9688
|% 0,20
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-10,74
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|10.735
|10.898
|-54,00
|
|Tam
|10.374
|10.568
|-98,00
|
|Yarım
|5.187
|5.308
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.654
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,09
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,72
|77,72
|-0,75
|
Seans Raporu
16:04
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16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 57 artarak (% 0.89 ) 6, 902
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16:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, TRKCM
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16:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EKGYO
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16:18XU100
Endeks 6, 274 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 77, 371.00 milyon TL de
-
16:18IMASM
Yüzde 9.36 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 607, 000 adet işlem