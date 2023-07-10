AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:57
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,958
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,563
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
73478,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,442
Brüt Getiri (%)
% 41,316
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
73478,67
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168973
BIST
'
16:096.280
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 92,67
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:0926,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0589
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:0928,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0321
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:091.608,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.607,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EUPWR
|114,40
|1.456.001.149
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|419.781.406
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.772.962
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.262.498
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.712.982
|% 10,00
|
|YAPRK
|114,20
|51.883.883
|% -6,39
|
|IHAAS
|28,10
|182.950.737
|% -6,27
|
|RAYSG
|31,66
|59.183.497
|% -3,65
|
|ICUGS
|8,21
|19.612.238
|% -3,41
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|THYAO
|217,20
|6.280.222.450
|% 0,93
|
|ASTOR
|82,40
|6.125.551.972
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,38
|3.560.314.155
|% -0,83
|
|ASELS
|61,50
|2.987.825.758
|% 4,15
|
|EREGL
|39,48
|2.755.398.845
|% 1,23
|
|EKGYO
|8,38
|3.560.314.155
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,70
|641.337.861
|% 2,78
|
|PETKM
|16,55
|2.407.426.765
|% 3,89
|
|ADESE
|1,75
|243.337.773
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,07
|1.439.046.410
|% 0,85
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0897
|26,0951
|% 0,22
|
|Euro
|28,5903
|28,6098
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,1879
|33,3544
|% -0,41
|
|Frank
|29,1516
|29,3272
|% -0,14
|
|Riyal
|6,9340
|6,9688
|% 0,20
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:07
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16:22EUPWR
Yüzde 10.00 oranında artışla 114.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 082, 688 adet işlem
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16:21YEOTK
Yüzde 6.21 oranında artışla 94.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 855, 785 adet işlem
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16:20BOBET
Yüzde 5.57 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 033, 371 adet işlem
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16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 57 artarak (% 0.89 ) 6, 902
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16:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, TRKCM