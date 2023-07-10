AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:57
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,546
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,563
Varsa İade Tutarı (TL)
2615,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3287,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,736
Brüt Getiri (%)
% 14,922
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3287,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ ORANI BİLGİLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168975
BIST
'
16:096.280
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 92,67
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:0926,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0589
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:0928,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0321
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:091.607,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,81
|Açılış
|: 1.607,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:09
|TETMT
|323,50
|3.278.996
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.456.001.149
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|419.781.406
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.772.962
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.712.982
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,14
|183.224.117
|% -6,14
|
|YAPRK
|114,80
|52.319.169
|% -5,90
|
|ICUGS
|8,19
|19.616.362
|% -3,65
|
|RAYSG
|31,78
|59.412.230
|% -3,29
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|THYAO
|217,40
|6.331.775.876
|% 1,02
|
|ASTOR
|82,45
|6.130.582.856
|% 0,98
|
|EKGYO
|8,40
|3.567.247.094
|% -0,59
|
|ASELS
|61,50
|2.995.133.608
|% 4,15
|
|EREGL
|39,54
|2.769.857.360
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,40
|3.567.247.094
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,70
|652.988.506
|% 2,78
|
|PETKM
|16,57
|2.416.448.681
|% 4,02
|
|ADESE
|1,76
|243.724.578
|% 8,64
|
|YKBNK
|13,07
|1.471.939.004
|% 0,85
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0879
|26,0964
|% 0,23
|
|Euro
|28,5858
|28,6055
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,1715
|33,3379
|% -0,46
|
|Frank
|29,1484
|29,3240
|% -0,15
|
|Riyal
|6,9349
|6,9696
|% 0,21
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-10,97
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|10.735
|10.898
|-54,00
|
|Tam
|10.374
|10.568
|-98,00
|
|Yarım
|5.187
|5.308
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.654
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,12
|-0,21
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|-0,76
|
Seans Raporu
16:09
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16:24TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 323.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 142 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TOASO, EKGYO
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16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, ALARK, PETKM
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 94 artarak (% 1.28 ) 5, 623
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERSU, ONCSM, EDATA, KAYSE, BRMEN, IZINV, OYAYO, EUYO, EUPWR, ISATR