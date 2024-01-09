AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2024Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,395Varsa İade Tutarı (TL)100805,16Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)107525,7Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 8,077Brüt Getiri (%)% 43,73Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)50719,56Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236933BIST